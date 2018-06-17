سحب رخص السيارات العاملة خارج خطوط السير بدمياط .. صور

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط سحب رخص السيارات في حال عدم وجود خط سير لها من داخل الموقف وفور إصداره لهذا القرار.



وشدد المحافظ على إدارة المرور بسحب السيارة والرخصة الخاصة بها وتحرير محضر فى حال عدم وجود خط السير.



وتابع محافظ دمياط أعمال تحصيل الرسوم ببوابتى مدينة رأس البر وذلك خلال زيارته اليوم للمدينة ، حيث شدد المحافظ على مدير البوابات و رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بتكثيف التواجد والالتزام بالتحصيل.



كما تابع المحافظ تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وذلك خلال تواصله مع عدد من سائقى سيارات الأجرة والتاكسى و المواطنين مشددا على عدم فرض أى زيادة عن التعريفة الجديدة التى تم اقرارها صباح امس.



وخلال الجولة أكد المحافظ على رجال المرور بتكثيف الحملات بالمدينة خلال أيام عيد الفطر المبارك لتحقيق السيولة المرورية ومتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.