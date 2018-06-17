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كأس العالم

مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:22 م
صدى البلد
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موعد مباراة المانيا والمكسيك

تبدأ مباراة ألمانيا والمكسيك يوم الأحد 17 يونيو في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر و 18:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة المانيا والمكسيك

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة .

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