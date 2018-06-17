مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر

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موعد مباراة المانيا والمكسيك



تبدأ مباراة ألمانيا والمكسيك يوم الأحد 17 يونيو في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر و 18:00 بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة المانيا والمكسيك



تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة .



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