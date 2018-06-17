الشبح المطارد لإيران.. سبب غيرة حسن روحاني من كيم جونج أون.. تذبذب خامنئي أفسد خطة الحرس الثوري

* سجل من الوعود الزائفة لـ كيم ووالده

* إيران : ترامب قد ينتهك العهد في الطريق إلى منزله * الحرس الثوري يضغط للخروج من الاتفاق النووي





يعتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه كان ينبغيى أن يكون هو الزعيم الذي يصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة، بدلا من ديكتاتور كوريا الشمالية كيم جونج أون.





هكذا بدأ الخبير الإيراني وزميل مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط في المجلس الأطلسي علي ألفونه مقاله في مجلة "The Arab Weekly" السعودية.





حيث قال ألفونه أن روحاني كان فعالا فعلا في إلزام إيران بخطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي "، التي تقيد النشاطات النووية لطهران بشكل صارم، وتخضعها لنظام تفتيش متقدم تقنيا، في حين أن كيم وسلفه لديهم سجل من الوعود الزائفة، والكراهية والخداع الذي ساعد بيونج يانج على تطوير أسلحة ردع نووي فعالة.





ومع ذلك، انسحب دونالد ترامب من الصفقة النووية الإيرانية، ويبدو أنه بحلول الـ 12 يونيو ، كان يقبل بالفعل وعلى الفور تعهدات كيم الغامضة بنزع السلاح النووي.





إذا ما رأي طهران في قمة سنغافورة؟ بعد 24 ساعة من الاجتماع كان هناك رد فعل رسمي ملحوظ يذكر.





حذر المتحدث ابسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قبل يوم من القمة، كوريا الشمالية من أن إيران ليست متفائلة بأن يلتزم ترامب بتعهداته، وفي غضون ساعات من القمة، أدلى المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد باقر نوبخت بالتعليق التالي: "مع من يتفاوض زعيم كوريا الشمالية؟ ليس من الواضح أنه لن يلغي الاتفاق قبل العودة إلى بلاده".





على الرغم من تصريحاتهم المعلنة ، فإن قاسمي ونوبخت على الأرجح يدركون أن كوريا الشمالية أقرب من الولايات المتحدة لانتهاك أي اتفاق.





لنحلل الأمر بشكل منطقي سليم، ليس فقط من ناحية طهران ولكن في أماكن آخر أيضا، لماذا تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية عندما كانت السبب الوحيد الذي أجبر واشنطن على التعامل مع بيونج يانج كشريك متساو؟ لماذا تتخلى بيونج يانج عن الشيء الذي مكن كيم من الحصول على تنازلات عسكرية من ترامب؟.





أضاف أن ما حققته كوريا الشمالية هو مسار العمل الذي كان يفكر به الحرس الثوري الإسلامي والمتشددون في النظام قبل الاتفاق النووي الإيراني. كان المنطق يقول إن إيران يجب أن تحصل على القنبلة الذرية بأي ثمن ، وبعد ذلك سوف تستوعب واشنطن نفسها إيران المسلحة نوويًا.





غير أن روحاني والنخب التكنوقراطية للنظام ، خوفا من الحرب وتحت ضغط هائل من نظام العقوبات الدولية ، فضلوا التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة بشأن برنامج إيران النووي. لفترة من الزمن ، تذبذب المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي بين المعسكرين. وفي النهاية ، أيد معسكر روحاني ، وأذن لـ" JCPOA" أو الاتفاق النووي ووصفه بـ 'المرونة البطولية'.





في الأسابيع الفاصلة بين رفض ترامب للاتفاق النووي الإيراني واتفاقه الغامض مع كوريا الشمالية، حاول روحاني إنقاذ أي شيء ممكن من خطة العمل المشتركة. لا يكاد يمر يوم دون روحاني أو وزير الخارجية محمد جواد ظريف للتواصل مع بقية الموقعين على الصفقة النووية الإيرانية. وتحاول هذه المحاولة حماية إيران قدر المستطاع من آثار فرض العقوبات الأمريكية.





تبدو وسائل الإعلام الإيرانية المتشددة غير راضية عن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها روحاني ، مع انهيار خطة العمل المشتركة الشاملة ، وإنتشار استراتيجية كيم المتحدية المنتصرة.





في الـ13 يونيو ، هاجم حسين شريعتمداري ، رئيس تحرير صحيفة كيهان، روحاني "بعد خمس سنوات من إضاعة الفرص ولا يزال يحلم بأحلام عقيمة". قال: "الفرق بين الأمل والواقع هو كما جاء في القرآن الكريم: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.





إن الخروج من الاتفاق والدفع باتجاه وضع استراتيجية للأسلحة النووية من المرجح أن يهيمن على مطالب الحرس الثوري الإيراني من حكومة روحاني. مرة أخرى يطارد الشبح الذري السياسة الإيرانية.