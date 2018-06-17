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ديني

حكم استعمال الألفاظ غير العربية في الطلاق

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:00 م
صدى البلد
محمد شحتة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "كنت غضبان ودفعني ذلك إلى أن أنطق وأقول طلاقًا واحدًا، وأنا أعترف بذلك.. وقلت: انتهى؛ مرتين، ولم أقصد الطلاق.. هل هذا طلاق؟ وكذا إذا وقعت على الورقة العرفية لأجل أن أسترد جواز سفري؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.

وقالت الدار فى إجابتها على السؤال، إنه إذا كان ما نطق به السائل في المرة الأولى لفظًا صريحًا في الطلاق مثل: (أنت طالق)، وكان مدركًا وقاصدًا لما يقول؛ فيقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر، ويقول السائل: أنا أعترف بهذا، يكون قد وقع منه طلقة واحدة.

وتابعت: قوله في المرة الثانية: Finish (انتهى) مرتين، هذا القول كناية من كنايات الطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق، وما دام الزوج لا يقصد الطلاق كما ذكر بطلبه فلا يقع بهذا القول طلاق.

أما توقيع السائل على ورقة طلاق، فيعد إقرارًا منه لما كتب في هذه الورقة، فإذا كان طائعًا مختارًا يقصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع بذلك، هذا، مع مراعاة أن المعني بالنظر في الورقة العرفية المقر فيها بالطلاق أو الطعن فيها إنما هو القضاء المختص بذلك؛ لإثبات ما إذا كان الزوج مجبرًا على التوقيع أم لا، وما إذا كان يقصد الطلاق أم لا؛ لأن الكتابة كناية.

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