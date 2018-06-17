ضبط عاطل بالدقهلية سرق طبنجة مستشار بمجلس الدولة ببورسعيد

تمكن رجال مباحث قسم ثاني دمياط من ضبط عاطل من المطرية دقهلية سرق طبنجة مستشار بمجلس الدولة ببورسعيد تم تحرير محضر للمتهم وعرضه.



كان قد تلقي اللواء مجدي ابو العز مساعد وزير الداخلية لامن دمياط من عمرو ممدوح الطوخي مستشار بمجلس الدوله ببورسعيد ومقيم في قسم ثان دمياط بلاغ عن سرقه الطبنجه خاصته- المرخصه- رقم ٤٢٤٧٠- ماركه cz- وعد د من الطلقات وكذا فون محمول ماركه سا مسومج- وبعض المشغولات الذهبيه-.



انتقل الرائد أحمد الدمرداش رئيس مباحث قسم ثان دمياط وتبين من خلال المعاينة عدم وجود آثار عنف في باب الشقه وعلى الفور تم إعداد فريق بحث برئاسة المقدم احمد سلامة مفتش مباحث قسم أول وثان دمياط الذي قام بإعداد خطه محكمه وقد اشتراك في تنفيذ الخطة الرائد أحمد الدمرداش- رئيس مباحث قسم ثان دمياط - والنقيب - سامح دندوشه- معاون مباحث قسم تاني ومن خلال الفحص الدقيق و التحريات- وتبين أن مرتكب الواقعة المدعو محمد محمد الحسني السيد عطيه سن ٢٥ عاطل- ومقيم بالمطرية - دقهلية- حيث استغل عدم وجود أحد بالعمارة التى يقيم فيها المستشار وقام باستخدام مفتاح مصطنع وحاول فتح شقق العمارة وقام بفتح شقة المستشار وسرقة محتويات الشقة وفر هاربا وقد تم عمل عدة أكمنة له وضبطه أثناء عرضه الطبنجة للبيع - وفور مواجهته بما انتهت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة تفصيلا وإرشاد عن المسروقات تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٦٥٢ إداري قسم تاني دمياط .وبعرضه علي هشام علام مدير النيابة أمرت بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق.