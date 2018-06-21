دعم مصر يناقش خطة أجندته التشريعية دور الانعقاد المقبل.. 23 يونيو

قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن ائتلاف "دعم مصر" من المقرر أن يعقد اجتماعًا بمقره الرئيسى بالتجمع الخامس، وذلك يوم 23 يونيو بهدف مناقشة ما تبقى من قوانين لدى أجندته التشريعية فى دور الانعقاد الحالى للبرلمان.





وأكد "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اجتماع "دعم مصر" سيركز أيضا على مناقشة خطة الائتلاف بشأن وضع الأجندة التشريعية له خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان.



