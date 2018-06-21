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برلمان

دعم مصر يناقش خطة أجندته التشريعية دور الانعقاد المقبل.. 23 يونيو

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:24 ص
ائتلاف دعم مصر- ارشيفية
ائتلاف دعم مصر- ارشيفية
معتز الخصوصى
قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن ائتلاف "دعم مصر" من المقرر أن يعقد اجتماعًا بمقره الرئيسى بالتجمع الخامس، وذلك يوم 23 يونيو بهدف مناقشة ما تبقى من قوانين لدى أجندته التشريعية فى دور الانعقاد الحالى للبرلمان.

وأكد "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اجتماع "دعم مصر" سيركز أيضا على مناقشة خطة الائتلاف بشأن وضع الأجندة التشريعية له خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان.

وكان قد دعا ائتلاف "دعم مصر" فى بيان صحفى سابق له مجتمع الأعمال وأصحاب المشروعات الصناعية والخدمية بالقيام بدورهم تجاه العاملين بقطاعاتهم والمشاركة في تحمل المسؤولية الاقتصادية بمنح علاوة غلاء لكل عامل على أن تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه شهريا حسب الوضع الاقتصادي لكل مؤسسة.

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