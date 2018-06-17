منتخب المانيا .. ننشر تشكيل المكسيك لخوض مباراة اليوم
الأحد 17/يونيو/2018 - 04:34 م
أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لمنتخب المكسيك تشكيل فريقه لملاقاة نظيره الألماني ،بمنافسات الدور الأول مواجهات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم روسيا 2018 والتي ستقام في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة .
وجاء تشكيل المكسيك كالتالى :-
حراسة المرمى: جيرميو أوتشوا
الدفاع: كارلوس سالسيدو - هوجو أيالا - هيكتور مورينو - خيسوس جالاردو
الوسط: هيكتور هيريرا - أندريس جواردادو - ميجيل لايون - كارلوس فيلا - هيرفينج لوزانو
الهجوم: تشيتشاريتو