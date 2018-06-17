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كأس العالم

شاهد..زيدان يقضي عطلته برفقة زوجته ويؤجل حسم ملف التدريب

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:18 م
زين الدين زيدان برفقة
زين الدين زيدان برفقة زوجته
يسري غازي
يقضى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى السابق لفريق ريال مدريد الإسبانى عطلة في مدينة إيبيزا أحد أشهر الجزر الإسبانية برفقة زوجته فيرونيك.

وفاجأ زيدان مشجعي الفريق الملكي ومتابعى كرة القدم الشهر الماضي بإعلانه الاستقالة من القيادة الفنية لفريق ريال مدريد وتعيين مجلس الإدارة جوليان لوبيتيجوي خلفا له في برنابيو.

ونشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مجموعة من الصور تظهر زيدان وكأنه يستمتع بنفسه تحت أشعة الشمس بعيدا عن عالم إدارة كرة القدم المجهد.

وقالت الصحيفة أنه سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان زيدان سيتولى منصبًا إداريًا في مكان قريب ، لكن يبدو أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية في مسيرته.

وتابعت: لا شك في أن زيدان سيهتم كثيرًا بكيفية أداء فرنسا لبطولة كأس العالم ، حيث بدأت لي بلوز حملتها بالفوز 2-1 على أستراليا يوم السبت.

شاهد..زيدان يقضي عطلته برفقة زوجته ويؤجل حسم ملف التدريب
شاهد..زيدان يقضي عطلته برفقة زوجته ويؤجل حسم ملف التدريب
شاهد..زيدان يقضي عطلته برفقة زوجته ويؤجل حسم ملف التدريب

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