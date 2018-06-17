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أخبار البلد

ننشر برنامج الوفد الإيطالي لمسار العائلة المقدسة بمصر

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:46 م
صدى البلد
مايكل حنا
أعلن الأب هاني باخوم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية عن برنامج زيارة الوفد الايطالي الذي يضم 60 شخصية من الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة بمصر .

وقال متحدث الكاثوليك لصدى البلد، ان زيارة الوفد الايطالي الى مصر لمدة 5 ايّام ومن المقرر ان يعود الي إيطاليا يوم الخميس وخلال تلك الفترة سوف يزور العديد من الأماكن السياحية وأماكن مسار العائلة المقدسة. 

وأضافت ان برنامج زيارتهم لمصر يضم زيارة كنيسة العذراء بالمعادي والاحتفال بالقداس الالهي، ثم لقاء غبطة البطريرك ابراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك .

وتابع ان برنامج الزيارة يشمل ايضا زيارة الاهرامات والمتحف المصري وحضور عرض الصوت والضوء ، وأيضًا زيارة المستشفى الايطالى.

وأشار الى انه من المقرر ان يلتقي الوفد بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعقبها كنائس مصر القديمة.

وتابع أن البرنامج يشمل زيارة وادى النطرون ودعوة من وزارة السياحة لاستقبالهم على عشاء رسمى.

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