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الانحراف المسموح به في استقبال القبلة.. الإفتاء: التوجه إلى جهة القبلة كاف.. وإصابة عينها ليس شرطًا للبعيد عن الكعبة.. والانحراف المسموح به هو 45 درجة يمينا ومثلها شمالا

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:50 م
الإنحراف المسموح
الإنحراف المسموح به فى استقبال القبلة
محمد شحتة
  • دار الإفتاء توضح درجة الانحراف المسموح به فى استقبال القبلة
  • استقبال القِبلة حال الصلاة واجبٌ مأمورٌ به
  • استقبال عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام
  • التوجه إلى الحرم لمن كان في مكة والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها
  • التوجه إلى جهة القبلة كافٍ في استقبالها
  • إصابة عين القبلة دون انحراف ليس شرطًا للبعيد عن الكعبة
  • الانحراف المسموح به عن سمت الكعبة هو 45 درجة يمينًا ومثلُها شمالًا

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما هي درجة الانحراف المسموح بها في القبلة؟ حيث إن الاتجاه الحالي للقبلة في المسجد الذي نصلي فيه ينحرف عن الاتجاه الدقيق لها بمقدار 13 درجةً جهة اليسار، والمسجد به أعمدةٌ تتناسب مع هذا الانحراف، وسيؤدي تصحيح الانحراف إلى إهدارِ مساحاتٍ كبيرة مِن المسجد.

وأجاب الإفتاء، أن استقبال القِبلة حال الصلاة واجبٌ مأمورٌ به في قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾.

وأضاف، أن المقصود مِن استقبال القِبلة هو التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، كما روى البيهقي في السنن الكبرى (2/ 9، ط. مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند) عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «البيت قِبلةٌ لأهل المسجد، والمسجد قِبلةٌ لأهل الحرم، والحرم قِبلةٌ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها مِن أُمَّتي».

وقال العلَّامة الشهاب الخفاجي في "حاشيته على تفسير البيضاوي" (2/ 253، ط. بولاق): [لا خلاف في أن حاضر الكعبة إنما يتوجه إلى عينها، وإنما الخلاف في البعيد: هل يلزمه التوجه إلى عينها، أو يكفي التوجه إلى جهتها، وهو المختار للفتوى، وأدلة كلٍّ مِن الفريقين مبسوطةٌ في الفروع، والمصنِّف رحمه الله اختار الثاني واستدل عليه بذكر المسجد دون الكعبة، وكذا الشطر] اهـ.

والذي عليه العمل والفتوى: أن مَن بَعُد عن الكعبة فإنه يكفيه التَّوَجهُ إلى جهتها.

وتابع: أما الشافعية فيُحكَى عنهم في هذه المسألة قولان: القول الأول: أنه يلزم الاجتهاد في إصابة عين القبلة، وهذا هو الأظهر عندهم، ويُنسَب أيضًا لابن القَصَّار من المالكية، والقول الثاني: أن التوجه إلى جهة القبلة كافٍ في استقبالها.

وكلام إمام الحرمين في "نهاية المطلب" (2/ 103-105، ط. دار المنهاج) -واعتمده حجة الإسلام الغزالي- يشير إلى أن الخلاف لا يتحقق في البعيد عن الكعبة؛ ولذلك قطع الإمام البيضاوي الشافعي في "تفسيره" بالرواية التي توافق مذهب الجمهور فقال (1/ 420، ط. دار الفكر): [وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأن عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، والبعيدُ يكفيه مراعاةُ الجهةِ؛ فإن استقبالَ عينِها حرجٌ عليه، بِخلاف القريب] اهـ.

وأوضح، أن البصير بأدلة القبلة يجعل التفات البعيد وانحرافه على درجتين: (أحدهما) الانحراف السالب لاسم الاستقبال وهو الكثير منه وأن يولي الكعبة يمينه أو يساره. (والثاني) الانحراف الذي لا يسلب اسم الاستقبال] اهـ.

والذي عليه المحققون أنه لا يتحصل خلافٌ حقيقيٌّ بين مَن قال إن فرض البعيد عن الكعبة هو استقبال الجهة، ومَن قال إن فرضه استقبال العين؛ وذلك لوجهين:

الأول: في المتوجِّه؛ وهو أن استقبال الإنسان للشيء لا يُشتَرَط أن يكون بمنتصف وجهه ومنتصف بدنه؛ بل إذا انحرف يسيرًا فإنه لا يخرج عن أن يكون مُستقبِلًا لعينه أيضًا.

والثاني: في المتوجَّه إليه؛ فإن الجميع متفقون على أن إصابة عين القبلة دون أي انحراف ليس شرطًا لصحة صلاة البعيد عن الكعبة؛ لأن هذا ليس في مقدور المكلَّف أصلًا.

وأضاف، أن العلماء اتفقوا على صحة صلاة الصف الطويل المستقيم الذي لا انحناء فيه ولا تَقَوُّسَ، حتى وإن زاد طولُه على طول الكعبة أضعافًا مضاعفة، وهذا يقتضي أن ثمرة الخلاف لا تظهر إلا في نية التوجه؛ هل تكون للجهة أو للعين؟

وقال إمام الحرمين في كتاب "نهاية المطلب في دراية المذهب" (2/ 103): ظهر اختلاف أئمتنا في أن مطلوب المجتهد عين الكعبة أو جهتها، وهذا فيه إشكال؛ فإن المجتهد إذا كان على مسافة بعيدة فكيف يتأتى منه إصابةُ مسامتة عين الكعبة؟ وكيف يُقَدَّر هذا مطلوبًا لطالب؟ والطلب إنما يتعلق بما يمكن الوصول إليه.

فيقال له: فهذا معنى قولنا: إن الواجب استقبال الجهة، وهو العفو عن وجوب تَحَرِّي مثلِ هذا التقوس والانحناء، فصار النزاع لفظيًّا لا حقيقة له.

وعلى ذلك فلا معنى للخلاف في هذه المسألة أصلًا، ولو فُرِضَ فيها خلافٌ فإنها تكون بذلك من المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها؛ لأنه لا يُنكَر المختلف فيه وإنما يُنكَر المتفق عليه، والأصل حمل عبادات المسلمين ومعاملاتهم على الصحة مهما أمكن ذلك؛ فإذا كان في المسألة قول يوافق ما عليه عمل الناس فليس من الفقه حملهم على غيره، وليس من شأن الفقيه أو المفتي أن يعمد إلى أعراف الناس متقصدًا تغييرها ما دام أن لها وجهًا من النظر الفقهي، فكيف إذا كان هذا العرف هو ما عليه عمل المسلمين في الأمصار والأعصار!

وإنما كان ما بين المشرق والمغرب هو القبلة في حق أهل المدينة لأنهم شمال مكة وحقهم أن يتوجهوا جنوبًا والانحراف الكثير عنها أن يُشَرِّقوا أو يُغَرِّبُوا، والجهات أربعٌ؛ تمثل كلُّ جهة ربعَ الدائرة الكاملة وهي 90 درجة، وهذا يعني أن جهة القبلة هي ربع الدائرة، وما دام المصلي في حدوده فإنه مستقبلٌ للقبلة، وعلى ذلك فيصير الانحراف المسموح به عن سمت الكعبة هو 45 درجة يمينًا ومثلُها شمالًا.

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