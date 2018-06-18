البرلمان: انتهينا من مناقشة الموازنة العامة للدولة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن اللجنة انتهت من مناقشة الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت من المقرر أن تناقش قانون التخطيط الموحد، إلا اننا قررنا تأجيل مناقشته لحين الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية.



وأكد عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا قررنا تأجيل مناقشة قانون التخطيط نظر لوجود تعارض في بعض المواد من القانون مع قانون الإدارة المحلية.



وكانت قد أعلنت الحكومة نهاية شهر ديسمبر الماضى، الانتهاء من قانون التخطيط الموحد، وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته وإقراره فى جلسته العامة، ويتضمن ملامح قانون التخطيط الموحد إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والاقليمى والمحلى وتنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وتحقيق مواد الدستور المصرى المتعلقة بالإدارة المحلية واللامركزية ويعزز من قدرة وزارة التخطيط على متابعة وتقييم الخطط والمشروعات ووضع منظومة منضبطة للتخطيط على كل المستويات ويعزز الترابط بين المخططات العمرانية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقلل فرص إهدار المال العام ويؤدى إلى تراجع ظاهرة المشروعات المتعثرة.