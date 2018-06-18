طلب إحاطة لإعادة رصف طرق مسار العائلة المقدسة بأسيوط

قال النائب إبراهيم عبد النظير إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للنقل لتأهيل الطرق المؤدية إلى مسار العائلة المقدسة فى مدينة القوصية بأسيوط، نظرا لأنها مزار سياحى.



وأكد "عبد النظير" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيطالب فى طلب الإحاطة بضرورة إعادة رصف الطرق المؤدية لمسار العائلة المقدسة، نظرًا لوجود مطبات كثيرة تمثل عائق أمام السياح الأجانب الراغبين فى زيارة مسار العائلة المقدسة فى أسيوط.



وبدأت الرحلات المقدسة على مصر، إذ استقبلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أول رحلة حج قادمة من إيطاليا، لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة، وتعتبر الرحلة باكورة الزيارات من إيبارشية إيطاليا.

