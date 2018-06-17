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أخبار البلد

السياحة تقيم برنامجا لوفد «Unitalsi» المنظمة لرحلة مسار العائلة المقدسة

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:46 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
استقبل اليوم المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفدًا سياحيًا لجمعية Unitalsi الخيرية الإيطالية المختصة بتنظيم رحلات سياحة دينية، والتي قامت بتنظيم هذه الرحلة السياحية إلى مصر لمسار العائلة المقدسة، يرافق الوفد رئيسة جمعية Unitalsi إيطاليا، ورئيس Unitalsi إقليم لاتسيو، وأسقف كنيسة مدينة ڤيتربو Viterbo الإيطالية، والأنبا برنابا السرياني أسقف الكنيسة القبطية بروما وتورينو، كما يرافقهم وفدا إعلاميا من الصحافة والتليفزيون التابع لدولة الفاتيكان، والسيد عماد فتحي المستشار السياحي المصري في روما.

من ناحيتها رحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالوفد الذي نظمته الجمعية الإيطالية، وأشارت إلى أنه تم ترتيب برنامج للوفد يتضمن زيارة عدد من الأماكن التي يشملها مسار رحلة العائلة المقدسة، متمنية لهم الاستمتاع بزيارتهم الى مصر.

وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الهيئة سترافق الوفد في رحلته والتي تستمر في الفترة من ١٧-٢١ يونيو الجاري.

وأضاف أن وزارة السياحة كانت قد نظمت فى فبراير الماضى رحلة تعريفية لوفد من جمعية UNITALSI لزيارة النقاط الخمس التي تشملها المرحلة الأولى للمسار من أجل الترويج لرحلة العائلة المقدسة، ورافقهم وفد إعلامي من كبريات وكالات الأنباء والصحف الإيطالية، وأعلنت الجمعية وقتها اعتزامها ترتيب رحلات لمسار العائلة المقدسة.

وقد أعرب أسقف كنيسة مدينة ڤيتربو الإيطالية (Viterbo) المونسينيور فوما جاللي عن سعادته بوجوده في مصر لأول مرة، مشيرًا إلى أن مصر بلد كبير وتمتلك حضارة عظيمة، وأكد أن زيارته لمصر تمثل قيمة روحية بالنسبة له حيث سيتمكن خلالها من تتبع خطى العائلة المقدسة.

وكان المكتب السياحي في روما بالتعاون مع السفارة المصرية وجمعية Unitalsi، قد نظموا مؤتمرًا صحفيًا بمقر راديو الفاتيكان يوم ٦ يونيو الجاري، حضره السفير هشام بدر سفير مصر في روما والذي أكد أن مصر ترحب دائما بضيوفها من جميع أنحاء العالم، ورئيسة مؤسسة Unitalsi التي أبدت سعادتها بالاعلان عن تنفيذ المؤسسة رحلة على خطى العائلة المقدسة في مصر.

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