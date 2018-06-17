أول تعليق من هاري كين قبل مواجهة إنجلترا وتونس غدا





ولفت مهاجم انجلترا الى أن منتخب بلاده سيعمل على ألا يتكرر سيناريو خيبة الآمال امام آيسلندا فى يورو 2016 بفرنسا مشددا على أنه سوف يبذل قصارى جهده فى نهائيات المونديال.

أكد هارى كين مهاجم منتخب انجلترا على أهمية فوز منتخب بلاده على تونس لمباراته الأولى في افتتاحية المجموعة السابعة فى نهائيات مونديال روسيا المقرر اقامتها غدا الاثنين.وقال كين فى تصريحات له اليوم: إن أول مباراة في أي بطولة كبيرة إذا فزنا بها فإنه يمنحنا زخمًا لكن إذا لم نفز فلن نفكر أننا لن نمر.وشدد على ان منتخب تونس جدير بالاحترام ونعرف أنه فريق جيد ويجب أن ننظر إلى أرض الملعب لأننا نعلم أنه إذا استطعنا أن نأخذ ثلاث نقاط فسنكون في وضع رائع.