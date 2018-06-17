بشرى سارة للمنتخب المغربي قبل موقعة البرتغال .. صور

عادت الابتسامة من جديد لأجواء الأسود، في التدريبات بمدينة فورونيج الروسية، الذين سيخوضون فيها آخر حصة تدريبية، قبل الانتقال غدًا الاثنين لموسكو، استعدادا لمواجهة المنتخب البرتغالي، في ثاني جولات الدور الأول، لمونديال 2018.





وتلقى اللاعبون رسائل الدعم والتحفيز، من رئيس اتحاد الكرة والأنصار بعد الحزن الذى خيم على الأجواء، عقب خسارة المباراة الأولى أمام إيران (1-0).





وفي ذات السياق، سمح هيرفي رينارد، واتحاد الكرة المغربي، لعائلات لاعبي الأسود بزيارة معسكر المنتخب وهو ما ساهم في التخفيف من أجواء الإحباط.





كما تواجد عدد كبير من مشجعي الأسود، في مقر إقامة الفريق، وهتفوا طويلا باسم عزيز بوهدوز، الذي سجل هدف الانتصار الإيراني بالخطأ في مرماه، مؤكدين دعمهم له.





وتركز الاهتمام خلال آخر الحصص التدريبية، على اللاعب حمزة منديل، الذي يرجح ظهوره خلال مباراة البرتغال، ليعود لمركزه في الرواق الأيسر، على حساب أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد وتخلف عن التدريبات لاعب واحد، وهو نور الدين أمرابط، الذي تعرض للإصابة أمام إيران.