ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

بشرى سارة للمنتخب المغربي قبل موقعة البرتغال .. صور

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:52 م
منتخب المغرب
منتخب المغرب
حسن العمدة
عادت الابتسامة من جديد لأجواء الأسود، في التدريبات بمدينة فورونيج الروسية، الذين سيخوضون فيها آخر حصة تدريبية، قبل الانتقال غدًا الاثنين لموسكو، استعدادا لمواجهة المنتخب البرتغالي، في ثاني جولات الدور الأول، لمونديال 2018.

وتلقى اللاعبون رسائل الدعم والتحفيز، من رئيس اتحاد الكرة والأنصار بعد الحزن الذى خيم على الأجواء، عقب خسارة المباراة الأولى أمام إيران (1-0).

وفي ذات السياق، سمح هيرفي رينارد، واتحاد الكرة المغربي، لعائلات لاعبي الأسود بزيارة معسكر المنتخب وهو ما ساهم في التخفيف من أجواء الإحباط.

كما تواجد عدد كبير من مشجعي الأسود، في مقر إقامة الفريق، وهتفوا طويلا باسم عزيز بوهدوز، الذي سجل هدف الانتصار الإيراني بالخطأ في مرماه، مؤكدين دعمهم له.

وتركز الاهتمام خلال آخر الحصص التدريبية، على اللاعب حمزة منديل، الذي يرجح ظهوره خلال مباراة البرتغال، ليعود لمركزه في الرواق الأيسر، على حساب أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد وتخلف عن التدريبات لاعب واحد، وهو نور الدين أمرابط، الذي تعرض للإصابة أمام إيران.

ترشيحاتنا

شعبة السيارات تكشف الزيادة المتوقعة في الأسعار

عامل يقتل شقيقته في العيد بالإسكندرية

منتخب كوريا الجنوبية يلجأ لحيلة لخداع الفرق في المونديال

ملخص وأهداف مباراة كوستاريكا وصربيا بالمونديال.. فيديو وصور

إيساف يكشف عن تفاصيل لقائه الأخير بماهر عصام

السعودية تصدر بياناً بشأن حادث الدهس في موسكو

السعودية تعلن إطلاق سيارات أجرة الحرم الصفراء.. صور

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسير حسان التميمي بعد فقدانه البصر

شاهد.. السماء تمطر قريدس وأخطبوط في الصين

الأهلي يعلن التشكيل الكامل لجهاز الفريق الأول لكرة القدم

أحمد حسن يشيد بلاعب البرتغال لهذا السبب

تشكيلة البرازيل المتوقعة لمواجهة سويسرا بكأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمنتخب المغربي قبل موقعة البرتغال .. صور

إقبال على سينمات وسط البلد في ثالث أيام العيد رغم الحر.. صور

استمرار احتفالات المواطنين بالعيد في حديقة الأزهر ..فيديو وصور

كوستاريكا وصربيا يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير بكأس العالم

رونالدو يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة المغرب في المونديال

فيديو

إقرار تعريفة جديدة للركوب بمحافظة الغربية ونشرها بكل المواقف
اسعار البنزين .. اتخاذ الإجراءات للالتزام بالتعريفة الجديدة بسوهاج
مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر
ملخص وأهداف مباراة كوستاريكا وصربيا بالمونديال.. فيديو وصور
5 أفكار مختلفة لارتداء جيب الدنيم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟