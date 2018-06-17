ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ساحة رأي

بشرى التونسية تكتب: مقاييس عالم الأنوثة

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:24 م
صدى البلد
لكل أنثى أسلوبها الخاص في طرح ومعالجة الأشياء.. ولكل أنثى طريقة معينة في التعبير عن وجهة نظرها مهما اختلفت مقاييسها أو معانيها .. ولكل أنثى طريقة للعناية بزينتها وبأناقتها.

وكل أنثى ترى في نفسها جمالا دفينا لا تراه العدسة التي تلمحها مهما تمعنت فيها ..حتى وإن بدت الرؤية عادية وغير ملفتة للانتباه.. فلكل ذات سرها ولكل روح نبضها ولكل شخص ذوقه.
 
لكل أنثى عالمها الخاص ..لاتريد لأي كان التدخل فيه مهما كان محله من الاعراب .. كما أنه توجد زاوية مظلمة قاتمة لا ترى بالعين المجردة لأنها قد خصصت فقط لمالكها .. زاوية كتب على لوحها ممنوع الاقتراب .. 

لكل أنثى طريقتها في التعبير عن مشاعرها ..حتى وإن كانت مشاعر غضب .. فحتى وإن تشابهت النساء في التعبير عن الحب أو الغيرة فإنهن أبدا لن يتشابهن في أغلب الطباع .. 

المرأة بشكل عام تفهم المرأة وقادرة على فهم الرجل لكن ما من رجل قادر على أن يحدد مقاييس معرفته بالمرأة..
هي ذلك الكائن الحساس .. الذي يضحك من كلمة ويبكي من حرف .. هي تلك المتناقضة في أحاسيسها.. هي التي تعشق حد الجنون وتشعرك كأنك أبدا من غيرها لن تكون ..لكن لو صادف وإن جرحتها في كبريائها أو أثرت غيرتها متعمدا .. فهنا الكارثة ..فقط تحمل ما قد يعتريك منها ..

هي التي تستطيع أن تبني لك من الرمال قصورا،  مؤكدة أن البنيان فيه قد يصمد ويطول .. هي التي لو أدمنت وجودك قد تبحث عنك لو فقدتك آلاف العصور .. 

هي السهل الممتنع الذي مهما رأيته شفافا وقابلا للانكسار.. ستتفاجأ أن وراء الستار جدار يصعب تسلقه أو زلزلته دون محاولة للرجوع .. 

المرأة هي ذلك الطير الجريح الذي يلعق جناحه بنفسه ويعود ثانية كي يطير لكن أبدا لن ينسى الصياد الذي أصابه وجعله لجرحه أسيرا..
 
المرأة قد تنسى كل آلامها في لحظة فرح صادقة.. لكن ما أن يصحو جرح واحد ستثور وتعبر غير آبهة عن سخطها عندما تحطمت أحلامها وتناثرت من بين أصابعها كدخان بخور..

المرأة قد تصنع من الضعف قوة .. لكن أبدا لا تستسلم مهما تعثرت ولم تسمح لقوتها أن تخور أو تنزل إلى مرتبة الضعف .. 

المرأة هي الزهرة التي مهما اعتنيت بها لن تندم لأنك سترى مردود اهتمامك عاجلا أم آجلا مهما كانت فصيلة بذرتها .. 

المرأة مهما كانت تقاسيم ملامحها .. هي جميلة .. هي رائعة.. ألا يكفيك فخرا أنك من بين أحشائها نفخت فيك الروح ..

ترشيحاتنا

نجوم الفن يشاركون في صلاة الجنازة على ماهر عصام .. فيديو وصور

السعودية تصدر بياناً بشأن حادث الدهس في موسكو

الإعلام الروسي: محمد صلاح جاهز.. وموقف محرج لمشجع اسكندراني في موسكو

هكذا علق مارادونا بعد خرقه لقوانين الفيفا في مباراة الأرجنتين

بث مباشر المانيا والمكسيك | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | رابط الاسطورة الان

بعد وفاة ماهر عصام .. 10 معلومات مثيرة لاتعرفها عن مرضه

الآن.. بث حي ومباشر لمباراة ألمانيا والمكسيك الشوط الثاني

الماعز يهدد ميسى في كأس العالم وسخرية مدوية بالصحف العالمية

شعبة السيارات تكشف الزيادة المتوقعة في الأسعار

محمد رمضان يثير الجدل بمقطع فيديو بعنوان رقم واحد

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام سويسرا بالمونديال

شاهد... مشجع أرجنتيني ساخرا من ميسي "تبرعوا له بالأموال"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..زيدان يقضي عطلته برفقة زوجته ويؤجل حسم ملف التدريب

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر من أعلى برج القاهرة.. صور

مساعد وزير الداخلية: حملات مرورية لضبط تعريفة الركوب.. صور

رنيم الوليلي ونور الشربيني تساندان المنتخب في روسيا ..صور

لعبة هندية تجهز منتخب إنجلترا لمواجهة تونس في المونديال..صور

فيديو

70 دقيقة.. ألمانيا تتأخر بهدف وتضغط والمرتدات سلاح المكسيك
الآن.. بث حي ومباشر لمباراة ألمانيا والمكسيك الشوط الثاني
المكسيك تنهي الشوط الأول بالتقدم على ألمانيا بهدف.. فيديو وصور
الداخلية: حملات مكثفة على المواقف لضبط تعريفة الركوب الجديدة.. فيديو
لوزانو يتقدم لمنتخب المكسيك بهدف أمام ألمانيا .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟