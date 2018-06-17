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كأس العالم

الإصابة تبعد لاعب وسط الدنمارك عن كأس العالم

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:07 م
وليام كفيست لاعب
وليام كفيست لاعب وسط الدنمارك
رويترز
قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم اليوم الأحد إن وليام كفيست لاعب وسط الدنمارك سيغيب عن مباريات منتخب بلاده المتبقية في كأس العالم بعد إصابته على ما يبدو بكسر في الضلوع في انتصار فريقه 1-صفر على بيرو.

وأصيب كفيست أثناء صراع مع جيفرسون فارفان لاعب بيرو على كرة عالية ونقل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما على محفة إلى خارج الملعب وتم استبداله.

وقال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم على تويتر "أصيب وليام كفيست في الضلوع وسيعود إلى الدنمرك. يتمنى له الجميع الشفاء العاجل".

وتحتل الدنمارك المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط بينما تتصدر فرنسا الترتيب بفارق الأهداف. وتلتقي الدنمارك مع استراليا يوم الخميس.

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