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برلمان

رئيس مجلس النواب يشارك في اجتماع برلماني بسويسرا

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:27 م
الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال
فريدة علي وماجدة بدوي ومحمود ابراهيم
شارك صباح اليوم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب فى اجتماع اللجنة المالية الفرعية التابعة للاتحاد البرلمانى الدولى، والمنعقد فى جنيف بسويسرا لمناقشة موازنة الاتحاد البرلمانى الدولى لعام 2019.

وشارك الدكتور علي عبدالعال فى الاجتماع ممثلًا عن المجموعة العربية بالاتحاد.. يأتى هذا الاجتماع على مدار يومين وذلك لمناقشة التعديلات المقدمة من الدول الأعضاء على لوائح الاتحاد البرلمانى الدولى وأنظمته الأساسية، تمهيدًا لاعتمادها خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد فى أكتوبر المقبل.

وشهدت الجلسات مشاركة مكثفة من الجانب عكست مهارات تفاوضية وقانونية في صياغة هذه التعديلات والتوافق حولها.

والتقى الدكتور علي عبدالعال بـ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى للتباحث بشأن التعديلات المقدمة من دولة الكويت على النظام الأساسى للاتحاد البرلمانى الدولى.

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