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محافظات

محافظ كفر الشيخ: منح شهادات أمان للمرضى الأولى بالرعاية

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:23 م
صدى البلد
محمود زيدان
قرّر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، توفير كرسي طبى للمواطنة، "خ.م.ع" 62 عامًا من قرية البخانيس بمركز كفر الشيخ، وصرف إعانات مالية للمرضى الأولى بالرعاية وغير القادرين بالغسيل الكلوي.

كما قرّر محافظ كفر الشيخ منح شهادة أمان المصريين على نفقة المحافظة مجانًا، مكلفا - أيضًا - بتوفير احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لاحتياجات المرضى.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ كفر الشيخ، اليوم، لمستشفى كفر الشيخ العام؛ للاطمئنان على حسن سير العمل به، حيث رافقه خلال هذه الزيارة المهندس علي عبد الستار، مساعد المحافظ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأمر محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من توسعة قسم النفسية والعصبية، وكذلك أعمال الدرجة الممتازة ، وذلك خلال زيارته لعيادات وأقسام المستشفى العام، مكلفًا بتطوير قسم الاستقبال وحسن معاملة المرضى، وتكثيف المرور اليومي.

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