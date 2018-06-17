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محافظات

ننشر التعريفة الجديدة لخطوط الأقاليم بين القاهرة والمحافظات

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:10 م
عبد العزيز جمال
شدد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على جميع الاجهزة التنفيذية، بضرورة محاربة جشع بعض السائقين حيث إنهم يستغلون الارتفاع الطفيف في سعر المواد البترولية لتحقيق مكاسب اضافية لهم.

وأكد المحافظ على إلزام السائقين بتوضيح خط السير والتعريفة على زجاج السيارة الأمامى والخلفى مع تشديد الرقابة الكاملة من رجال المرور وجهاز مشروع النقل الجماعى والإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار المحددة.

ووجه المحافظ، اللواء منيب العزب مدير الادارة العامة لمواقف سيارات اجرة الاقليم بأن يتم الاعلان عن التعريفة الموحدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الاقاليم وأي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة يتم سحب الترخيص منه فورا واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وننشر في الصور التالية أسعار التعريفة الجديدة بين القاهرة والأقاليم .
ننشر التعريفة الجديدة لخطوط الأقاليم بين القاهرة والمحافظات
ننشر التعريفة الجديدة لخطوط الأقاليم بين القاهرة والمحافظات
ننشر التعريفة الجديدة لخطوط الأقاليم بين القاهرة والمحافظات
ننشر التعريفة الجديدة لخطوط الأقاليم بين القاهرة والمحافظات
ننشر التعريفة الجديدة لخطوط الأقاليم بين القاهرة والمحافظات
ننشر التعريفة الجديدة لخطوط الأقاليم بين القاهرة والمحافظات

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