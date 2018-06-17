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كأس العالم

وكيل مارفيك: رئيس الاتحاد السعودي لم يكن صادقًا.. وهو سبب مغادرته

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:19 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد مينو رايولا وكيل أعمال الهولندي فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي سابقًا والأسترالي حاليًا، أن عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان خلف رحيل المدرب الهولندي عن الأخضر، مشيرًا أن مارفيك لم يرغب في البقاء بعد تعقيد الأمور عليه.

وقال وكيل أعمال مارفيك لإحدى القنوات الفضائية : "لم تكن مغادرة فان مارفيك المنتخب السعودي برغبته، هناك تقلبات كثيرة أثرت عليه، وهناك أشياء لم نستطع أن نلبيها، مثل تسليم الجواز للاتحاد السعودي لكرة القدم، تعقيد الأمور على مارفيك وعدم معاملته بإنصاف، أجبرته على الرحيل".

وأضاف رايولا: "عادل عزت هو من تسبب برحيل مارفيك عن المنتخب السعودي، بعد أن عقد الأمور عليه، بعدم السماح له بالذهاب إلى بلده وإن كان للعلاج، عزت لم يكن صادقا، ويريد أن يلبي الجميع أوامره، وهو ما يصعب الأمور كثيرًا على البقاء".

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