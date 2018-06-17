محافظة الجيزة تشدد من إجراءاتها للالتزام بالتعريفة الجديدة

حذر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة سائقى السرفيس والميكروباص من عدم الإلتزام بالتعريفة المحددة من قبل المحافظة والتى تم الإعلان عنها مؤكدًا أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على المخالفين تتضمن سحب الرخصة وتوقيع غرامات مالية وفقًا للقانون .



وقال إنه إعتبارًا من اليوم سيتم تنفيذ حملات من مباحث المرور وجهاز السرفيس والنقل الجماعى على كافة المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة .



وأضاف أن جهاز السرفيس والنقل الجماعى قام إعتبارًا من اليوم بتعليق لافتات فى كافة المواقف بتعريفة كل خط على وجه الدقة وإلزام السائقين بوضع إستيكرز على واجهة وخلفية السيارة بخط السير والتعريفة المحددة وتحذيرهم من القيام بتقطيع المسافات.



وأكد المحافظ أنه سيقوم بجوالات مفاجئة على كافة المواقف للتأكد من تطبيق التعريفة مطالبًا المواطنين بالإبلاغ فورًا عن أى سائق يقوم برفع الأجرة وذلك على تليفونات غرفة عمليات المحافظة ( 35872323 – 35852460 ) والخط الساخن للمحافظة ( 114 ) .