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كأس العالم

كولاروف يحصد جائزة الأفضل في مواجهة صربيا وكوستاريكا بكأس العالم

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:05 م
منتخب صربيا كولاروف
منتخب صربيا كولاروف
عمرو ابوبكر
فاز الظهير الأيسر لمنتخب صربيا كولاروف بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كوستاريكا والتي انتهت بهدف نظيف لصالح صربيا ضمن مباريات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم .

وأحرز كولارف هدف المباراة الوحيد والفوز لصربيا من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة ليحصد جائزة الأفضل في المباراة.

جدير بالذكر أن منتخب صربيا يشارك في بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات، كوستاريكا والبرازيل وسويسرا.

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