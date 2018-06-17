الإعلام الروسي: محمد صلاح جاهز.. وموقف محرج لمشجع اسكندراني في موسكو

ركزت بعض وسائل الإعلام الروسية على اعلى بعض الجوانب الإنسانية التى طرأت على هامش المباريات مع وصول أعداد ضخمة من المشجعين المصريين لحضور المباريات.



وأشار كل من موقع صحيفة " вечерний-екатеринбург - يكاترنبورج المسائية " و موقع vistanews إلى أن مواطن مصري قادم من الأسكندرية وأسمه أسماعيل تعرض لموقف محرج بعد مباراة مصر مع اورجواي حيث فوجئ عند عودته إلى الشقة التى يستأجرها بالباب مغلقا وصاحب الشقة لا يرد على الهاتف ولاحظت مواطنة في ذات العقار أن المواطن المصري لا يمكنه الدخول وسوف يقضي ليلته في الشارع فسارعت بإستضافته لديها.



وأضافت المواقع أن الجو كان باردا للغاية وأن سكان المنطقة لاحظوا وقوف المواطن في هذا المناخ البارد وجميعهم تجمعوا لمساعدته وأبدوا الاستعداد لاستضافته.



ونوهت كل من championat و sports و وقناة tvzvezda - النجم الأحمر على أن المتحدث الرسمي بإسم الفريق القومي المصري أكد مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر مع روسيا وأن مدرب الفريق كوبر فضل عدم المخاطرة بمشاركة صلاح خلال مباراة اوجواي لحين التأكد من تماثله للشفاء بشكل كامل .



وفي سياق متصل أورد موقع nation-news و rsport.ria – النشرة الرياضية لوكالة ريا نوفوستي تصريحات ديمتري تشيريشيف المهاجم الروسي السابق في الفريق القومي الروسي والذي يعتبر أن محمد صلاح لاعب رائع ومزهل ولكنه ليس بالنجم السوبر الذي يمكن أن ينافس أمثال رونالدو وميسي ونيمار ووكين على الحذاء الذهبي.



وأشار موقع championat إلى أن فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي كان قد توقع فوز الفريق الروسي على السعودية قد عاد ليؤكد توقعاتته بنجاح الفريق الروسي في تخطي مجموعته إلى المرحلة التالية للبطولة بعد تحقيق الفوز على مصر والتعادل مع أورجواي.



من جانبه قال فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي وعضو اللجنة التنظيمية الروسية لبطولة كأس العالم لوكالة تاس الروسية بأن فوز روسيا على السعودية بهذه النتيجية الكبيرة قد أعطى الفريق الروسي ثقة عالية تمكنه من مواصلة المباريات القادمة بهدوء .



وأضاف في تصريحات أخرى لصحيفة vm - موسكو المسائية أن الفريق الروسي يضم نخبة من اللاعبين المهرة وأنهم إكتسبوا ثقة عالية خلال مبارتهم مع السعودية ستمكنهم اللعب بهدوء وثقة مع المصريين.



وأشار إلى أن هناك الملايين من المشجعين الذين يقفون وراء الفريق الروسي وسوف يدفعونه إلى الفوز.



وحرصت قناة روسيا اليوم وموقع sport-express على الإشارة إلى ان محمد صلاح قد إستأنف المران مع الفريق القومي المصري بشكل جماعي وهو ما يعني أن صلاح سوف يشارك في مباراة فريقه مع روسيا.