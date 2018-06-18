العشماوي: ترميم الآثار عمل صعب ويتطلب التعامل بحذر ودقة شديدة

قال د.العشماوي عبدالكريم أحمد أستاذ ترميم الأحجار والمباني الاثرية بكلية الآثار جامعة جنوب الوادي أن مجال ترميم الآثار في مصر من المجالات العلمية الحديثة، والتي ارتبطت بمختلف العلوم لخدمة المحافظة على المنتج الثقافي والتراثي الذي بدأ يتعرض لمشاكل عدة.



وتابع لصدى البلد: الكثير من التحديات الحديثة بدأت تدخل على الخط مع التحديات التقليدية المختلفة للآثار، ولا شك ان القائمين على رأس العمل في مجال ترميم الآثار بوزارة الآثار يحتاجون منا كجهات بحثية أو مجتمعية او سلطات تنفيذية كل الدعم، فهذا المنتج الثقافي الحضاري هو ملك للجميع وواجب حمايته هو مسؤولية مشتركة.



وأضاف: ترميم الآثار عمل صعب جدا في أدائه وإدارته فهو عمل غير نمطي، بل عمل متنوع يتم التعامل معه بحذر ودقة شديدة لأن كل حالة تختلف عن مثيلتها في طريقة التعامل معها لدرجة أن التعامل والترميم يحتاج إلي ما يسمي المعايشة ومعرفة تامة باهمية ما تحت أيديهم من اثار ومنتجات ثقافية هي ذاكرة الأمة وهي الملهم الحضاري للأجيال الحالية والقادمة.