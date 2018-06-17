ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مجلس الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة سيارات الأجرة في 3 محافظات

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:02 م
صدى البلد
محمود مطاوع
نشرت غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بمحافظات الأقصر, البحر الأحمر, البحيرة, السويس ، بهدف إعلام المواطنين وإطلاعهم على أسعار تعريفات الركوب الجديدة.

وشدد د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة، مشيرًا إلى وجود رقابة صارمة على جميع مواقف السيارات بكافة المحافظات، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي.

مجلس الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة سيارات الأجرة في 3 محافظات
مجلس الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة سيارات الأجرة في 3 محافظات
مجلس الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة سيارات الأجرة في 3 محافظات
مجلس الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة سيارات الأجرة في 3 محافظات

ترشيحاتنا

محمد رمضان يثير الجدل بمقطع فيديو بعنوان رقم واحد

بشرة سارة للمصريين قبل مواجهة روسيا في كأس العالم

بعد وفاة ماهر عصام .. 10 معلومات مثيرة لاتعرفها عن مرضه

ظاهرة استثنائية في مباراة ألمانيا والمكسيك .. صور

ننشر المباريات المذاعة عبر قنوات bein sports المفتوحة

هيئة الأرصاد تعلن بدء فصل الصيف في 21 يونيو

الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات

استشاري يوضح أسباب نزيف الدماغ الذي أدى لوفاة ماهر عصام

الشيخ الشعراوي يكشف عن أسرار الرزق وغلاء الأسعار .. فيديو

وصول جثمان ماهر عصام لمسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة

تشكيلة البرازيل المتوقعة لمواجهة سويسرا بكأس العالم

مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..زيدان يقضي عطلته برفقة زوجته ويؤجل حسم ملف التدريب

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر من أعلى برج القاهرة.. صور

مساعد وزير الداخلية: حملات مرورية لضبط تعريفة الركوب.. صور

رنيم الوليلي ونور الشربيني تساندان المنتخب في روسيا ..صور

لعبة هندية تجهز منتخب إنجلترا لمواجهة تونس في المونديال..صور

فيديو

70 دقيقة.. ألمانيا تتأخر بهدف وتضغط والمرتدات سلاح المكسيك
الآن.. بث حي ومباشر لمباراة ألمانيا والمكسيك الشوط الثاني
المكسيك تنهي الشوط الأول بالتقدم على ألمانيا بهدف.. فيديو وصور
الداخلية: حملات مكثفة على المواقف لضبط تعريفة الركوب الجديدة.. فيديو
لوزانو يتقدم لمنتخب المكسيك بهدف أمام ألمانيا .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟