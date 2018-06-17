حارس مرمى إيران يشيد بـ سيرجيو راموس قبل مواجهة إسبانيا

قال حارس مرمى المنتخب الإيراني علي رضا بيرانفاند إن الفريق ليس لديه وقت للاحتفال بالفوز على المنتخب المغربي، وأنهم يركزون الآن على المباراة القادمة أمام المنتخب الإسباني.



وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، تصدر الإيرانيون المجموعة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف مقابل لا شيء، وتعادل منتخبا البرتغال وإسبانيا بـ3 أهداف لكل منهما.



وأضاف اللاعب أنه يرغب في أن يستمر فريقه على نفس المستوى، وأن تسير الأمور على نحو جيد.



وتواجه إيران الماتادور الإسباني الأربعاء القادم، ويأمل بيرانفاند في أن يتمكن فريقه من البناء على نتيجة المباراة الأولى.



وعلق على إمكانية استغلال فريقه لرحيل مدرب المنتخب الإسباني قبل ساعات من انطلاق فعاليات البطولة قائلا "مع فريق مثل إسبانيا، فإن تغيير المدرب حتى في اللحظة الأخيرة لن يسبب لهم مشاكل".



وتابع "كابتن المنتخب الإسباني (سيرجيو راموس) هو أحد أفضل اللاعبين الذين يمكنهم قيادة فريق" والجميع يعرف أن إسبانيا هي واحدة من أفضل الفرق في تاريخ كرة القدم، ولكن يمكننا أن نضمن أننا لن نسهل عليهم المباراة".



وأضاف أن العالم كله يعرف أننا نحب أن نتنافس وأننا مقاتلين، وسنكون في قمة تركيزنا من الثانية الأولى وحتى الثانية الأخيرة".



