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كأس العالم

أزمة كبرى تهدد الاتحاد السعودي عقب خماسية روسيا

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:03 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
هدد عدد من أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقديم استقالاتهم من مجلس إدارة الاتحاد الذي يرأسه عادل عزت، احتجاجًا على تصريحاته الأخيرة التي وجه فيها انتقادات وصفت بغير الموفقة للاعبين في المنتخب السعودي بأسمائهم.

وكان عزت قد ظهر بتصريحات في إحدى القنوات الفضائية ، بعد خسارة المنتخب السعودي للمباراة الافتتاحية أمام روسيا، قال فيها: “لاحظنا الأهداف الخمسة التي يتحمل الحارس عبد الله المعيوف جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن الأهداف التي ولجت مرماه.

كما أن خط الدفاع يتحمل جزءًا كبيرًا، خاصة من اللاعب عمر هوساوي الذي لم يظهر بمستوى جيد، وفي خط الهجوم لدينا مشكلة قديمة، وهي أن محمد السهلاوي المهاجم الذي نعتمد عليه بعيد عن مستواه المعهود في السابق، وبعيد عن التسجيل والأجواء”.

وأشار عزت إلى أنه سيتم محاسبة اللاعبين محمد السهلاوي وعبد الله المعيوف وعمر هوساوي.

وطالب الأعضاء، عدم إصدار بيانات باسم اتحاد الكرة دون العودة إليهم ومشاورتهم في المجلس

وينتظر أن يعقد أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعًا ساخنًا بعد مباراة السعودية مع أوروجواي، لمناقشة ما وصفه الأعضاء بالسلبيات والتجاوزات التي دأب رئيس اتحاد الكرة على ممارستها.

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