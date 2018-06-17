شاهد.. عدسة صدى البلد ترصد ملعب مباراة مصر روسيا فى كأس العالم





ويعد ملعب كريستوفسكي أحد الملاعب الرئيسية التي استضافت منافسات كأس القارات 2017 ، وهو أيضًا أحد الملاعب الثمانية التي ستستضيف منافسات كأس العالم لكرة القدم 2018 و منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020.



ويتصدر المنتخب الروسي المجموعة مؤقتا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الأوروجواي، وجاء منتخب مصر فى المركز الثالث والسعودي في المركز الرابع دون نقاط.





رصدت عدسة صدى البلد أجواء ملعب كريستوفسكي الذي يستضيف مباراة المنتخب المصري ونظيره الروسي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم بعد غد الموافق 19 /6، ويتسع لـ 68,134 متفرج.