التأثير الاقتصادي للأزمة السورية عن الدار العربية

صدر حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت، النسخة العربية لكتاب " التأثير الاقتصادي للأزمة السورية"، لمؤلفه إيغور ماتڤيڤ.



يتناول الكتاب الوضع الاقتصادي الاجتماعي للأزمة الحالية، وآفاق الاستقرار لما بعد الحرب، و"إعادة بناء سوريا" بمشاركة فعّالة من روسيا، إيران والصين إضافةً إلى لاعبين دوليين آخرين، برغم التحديات العديدة التي تعترض المشروع.



يضم كتاب "التأثير الاقتصادي لأزمة سوريا دروس وآفاق" مراجعة تامة لوضع الاقتصاد السوري بين العامين 2000-2011، متطرقًا للعلاقات الاقتصادية مع تركيا، بلدان الخليج العربي، الاتحاد الأوروبي، الصين والهند. وعبر الإضاءة على جذور ومسببات الأزمة السورية، يُبرز د. ماتڤيڤ أوضاعها الاقتصادية خلال مختلف مراحل الأزمة.

