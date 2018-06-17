ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

التأثير الاقتصادي للأزمة السورية عن الدار العربية

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:04 م
صدى البلد
طارق موسى
صدر حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت، النسخة العربية لكتاب " التأثير الاقتصادي للأزمة السورية"، لمؤلفه إيغور ماتڤيڤ.

يتناول الكتاب الوضع الاقتصادي الاجتماعي للأزمة الحالية، وآفاق الاستقرار لما بعد الحرب، و"إعادة بناء سوريا" بمشاركة فعّالة من روسيا، إيران والصين إضافةً إلى لاعبين دوليين آخرين، برغم التحديات العديدة التي تعترض المشروع.

يضم كتاب "التأثير الاقتصادي لأزمة سوريا دروس وآفاق" مراجعة تامة لوضع الاقتصاد السوري بين العامين 2000-2011، متطرقًا للعلاقات الاقتصادية مع تركيا، بلدان الخليج العربي، الاتحاد الأوروبي، الصين والهند. وعبر الإضاءة على جذور ومسببات الأزمة السورية، يُبرز د. ماتڤيڤ أوضاعها الاقتصادية خلال مختلف مراحل الأزمة.

ترشيحاتنا

الان بث حي ومباشر رابط مباراة المانيا والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر

منتخب السعودية يستعد لأوروجواي بجلسات علاج نفسي

شاهد .. كوتينيو يتقدم للبرازيل بهدف عالمي أمام سويسرا

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام سويسرا بالمونديال

عاجل.. انطلاق مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر

مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر

مدمن غبي .. يذهب إلى قسم الشرطة للتحقق من جودة المخدر

مايوهات بحر للمحجبات لعام 2018..صور

تابع لايف مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر اليوم 16-6-2018 بدون تقطيع بث الأسطورة

روسيا تحرك سفنها الحربية إلى البحر المتوسط لتنفيذ مهمة عسكرية

كوستاريكا ضد صربيا .. خناقة شوارع بين لاعب ومدرب

بشرى سارة للمنتخب المغربي قبل موقعة البرتغال .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة منع مجدي عبدالغني من حضور تدريبات منتخب مصر فى روسيا

100 صورة ترصد جولة وزيرة الصحة فى بورسعيد

بنطلونات بالقصات الكلاسيكية موضة صيف 2018.. صور

مدحت العدل وجلال إبراهيم فى عزاء والدة عبد الحليم علي .. صورو فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي

فيديو

ماركا الإسبانية: هدف سويسرا في البرازيل غير صحيح .. فيديو
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو
كمال اليوسف يطرح أغنية يا جمال العيد.. فيديو
180 مليون دولار إيرادات فيلم Incredibles 2

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟