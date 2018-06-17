مجلس الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة سيارات الأجرة بـ 4 محافظات

نشرت غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بمحافظات "الشرقية، الغربية، الفيوم، بنى سويف"، بهدف إعلام المواطنين واطلاعهم على أسعار تعريفات الركوب الجديدة.





وشدد د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة، مشيرًا إلى وجود رقابة صارمة على جميع مواقف السيارات بكافة المحافظات، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي.



