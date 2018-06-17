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أخبار البلد

التنمية المحلية: الأوضاع مستقرة بالمحافظات بعد زيادة أسعار المحروقات

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:25 م
صدى البلد
ايمان البكش
أكد العميد عصام خضر، مدير غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، استقرار الأوضاع في المحافظات عقب إعلان وزارة البترول الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية.

وأكد "خضر"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، توافر جميع المنتجات البترولية المختلفة سواء البنزين أو السولار في محطات الوقود والبوتاجاز في المستودعات.

وأشار إلى أن المحافظين أجروا جولات على المواقف للتأكد من استقرار الأوضاع، موضحًا أن هناك تكثيفًا لحملات مباحث المرور والتموين علي المواقف والبنزينات. 

وقال إن المحافظات وضعت لافتات في المواقف بتعريفة الركوب الجديدة سواء داخل المحافظة أو التى تربطهم بالمحافظات المجاورة، لإعلانها فى المواقف المختلفة بصورة واضحة لكافة المواطنين.

وأكد "خضر"، وجود تنسيق كامل ومستمر بين الوزارة والمحافظات وكافة أجهزة الدولة المعنية لمتابعة تطبيق هذه القرارات.

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