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ثقافة

تفاصيل المنح التي تقدمها جمعية استكشاف مصر للأثريين

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:57 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف عصام ناجى مدير جمعية استكشاف مصر الإنجليزية أن الجمعية تقدم منحا للبعثات الأثرية المصرية والأجنبية، كذلك منحة المئوية التي تقدمها الجمعية للباحثين في مجال الاثار.

وتابع:المنحة تقدمها الجمعية لتدعيم الباحثين في مجال الحفائر والتسجيل والتوثيق الاثرى والترميم وصيانه والحفاظ،وقد حصل عليها العديد من الباحثين الأثريين المصريين.

وقال:كذلك تقدم الجمعية العديد من المنح والتدريب علي المهارات الأثرية المختلفة،وذلك من خلال برنامجها التعليمى والذى يقوم بالتدريب علي المهارات اللازمة للعمل الاثرى والمتاحف والبحث والنشر العلمى.

وأضاف:كما تقدم الجمعية منحة لتعلم اللغة الإنجليزية للاثاريين المصريين،كما تقوم الجمعية من خلال بعثاتها الأثرية المختلفة بعمل التدريب علي المهارات اللازمة للعمل الاثرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الاثار.

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