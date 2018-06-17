تفاصيل المنح التي تقدمها جمعية استكشاف مصر للأثريين
الأحد 17/يونيو/2018 - 07:57 م
كشف عصام ناجى مدير جمعية استكشاف مصر الإنجليزية أن الجمعية تقدم منحا للبعثات الأثرية المصرية والأجنبية، كذلك منحة المئوية التي تقدمها الجمعية للباحثين في مجال الاثار.
وتابع:المنحة تقدمها الجمعية لتدعيم الباحثين في مجال الحفائر والتسجيل والتوثيق الاثرى والترميم وصيانه والحفاظ،وقد حصل عليها العديد من الباحثين الأثريين المصريين.
وقال:كذلك تقدم الجمعية العديد من المنح والتدريب علي المهارات الأثرية المختلفة،وذلك من خلال برنامجها التعليمى والذى يقوم بالتدريب علي المهارات اللازمة للعمل الاثرى والمتاحف والبحث والنشر العلمى.
وأضاف:كما تقدم الجمعية منحة لتعلم اللغة الإنجليزية للاثاريين المصريين،كما تقوم الجمعية من خلال بعثاتها الأثرية المختلفة بعمل التدريب علي المهارات اللازمة للعمل الاثرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الاثار.