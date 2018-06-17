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ديني

الإفتاء: محبتنا لرسول الله وتمسكنا بسنته يعزز أمان الأمة

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:57 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن محبة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في القلوب، والتمسك بسنته بالجوارح، أمان لأُمَّته، فإذا أُميت الحب؛ ذهب الأمن.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قال الله تعالى: « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ» الآية 33 من سورة الأنفال، منوهة بأنه مقابل حب العباد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هناك حبه -صلى الله عليه وسلم - للعباد، والذي بلغ من شدة حبه للخلق، ومحبته الخير لهم؛ كان يتأسف على ما هم عليه من عصيان، حتى قال له الله تعالى: «لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» اآية 3 من سورة الشعراء.

ونبهت إلى حب الله للعبد، قائلة : هل أدركت يومًا مدى حب الله لك؟! فهو يَتوَدُّد إليك ويتفضل عليك، وتعصيه ويغفر لك، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ» رواه مسلم.

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