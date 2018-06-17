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القوات اليمنية تحبط محاولة تسلل عناصر الحوثيين لمطار الحديدة

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الصاحى
تمكنت القوات اليمنية المشتركة، منذ قليل، من إحباط محاولة تسلل عدد من عناصر مليشيات الحوثي لمحيط مطار الحديدة، وفقا لخبر عاجل بثته فضائية «سكاي نيوز عربية».

كما فرت مليشيات الحوثي من عدة مواقع بمحيط المطار، بعد مقتل العشرات منهم، وسط تقدم القوات المشتركة.

وكانت القوات اليمنية قد قامت بعملية تمشيط واسعة للمزارع في الدريهمي، لتأمين الخط الساحلي المؤدي إلى مطار الحديدة، بعد محاولات تسلل للمليشيات الحوثية.

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