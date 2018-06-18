مميزات لسداد مقدمات "شقق سكن مصر" بتحويل بنكى.. تعرف عليها

قال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن حاجزى وحدات مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر" بمرحلتها الثانية البالغ عدد وحداتها 20 ألف "شقة" فى 8 مدن جديدة، يمكنهم التقدم لسداد مقدم الحجز بداية الشهر المقبل.



وتابع السباعى، أنه فى حالة سداد المقدم عن طريق تحويل بنكى أو بشيك معتمد بدلا من السداد النقدى يحصل الحاجز على عدة مزايا من البنك، وهى: رد نصف قيمة كراسة الشروط للمتقدم للحجز عند تقديم أصل استمارة الحجز مرفقًا بها المستند الدال على التحويل من البنك المتعامل معه أو الشيك المعتمد.



ويشترط عند التقدم للحجز أن يتم تقديم استمارة البيانات، مرفقًا بها ما يلى: أصل الإيصال الدال على شراء كراسة الشروط، وصور بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة (سارية المفعول).



يذكر أن وزارة الإسكان طرحت بداية شهر يونيو الجارى 20 ألف "شقة" ضمن مشروع سكن مصر بمساحات تتراوح من 106 إلى 118 متر مربع وبأسعار تتراوح بين 3400 جنيه إلى 6650 جنيها للمتر المربع فى مدن "القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا".