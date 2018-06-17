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اقتصاد

15 ألف شقة لحاجزي الإعلان التاسع بالإسكان الاجتماعي حتى الآن

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:05 م
مى عبدالحميد رئيس
مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى
آمنة عبدالعظيم
قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، المدير التنفيذى لصندوق تمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، إن هناك 15 ألف وحدة متبقية من المنفذة والمنتهية بمدينة 6 أكتوبر مخصصة مبدئيا لحاجزى الإعلان التاسع للمشروع بالمدينة والبالغ عددهم نحو 50 ألف شخص.

وتوقعت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لــــــ"صدى البلد"، أن يتجاوز عدد الوحدات هذا الرقم، لأنه سيتم إضافة أى وحدات لا تنطبق على حاجزيها الشروط بالإعلانين السابع والثامن لمستفيدي الإعلان التاسع.

وأشارت رئيس التمويل العقارى، إلى أنه تم تأجيل التعامل على حاجزى مدينة أكتوبر فقط ضمن الـــ11 مدينة التى تم طرحها بالإعلان التاسع لانتظار انتهاء تسليمات الإعلان السابع والثامن لحصر الوحدات المتبقية لمنح أكبر عدد من حاجزي الوحدات.

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