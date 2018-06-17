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ثقافة

الآثار تعيد إحياء متحف سوهاج القومي بعد توقف 22 عاما .. صور

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:55 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشفت مصادر بالآثار أن العمل في متحف سوهاج القومي وصل إلي مراحل متقدمة، ومن المقرر افتتاحه قريبا، حيث يحظى باهتمام من الوزارة والدكتور خالد العناني وزير الآثار.

من جانبها قالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف إنه تم الانتهاء من وضع فتارين العرض المتحفي وتحديد مسار الزيارة ومناطق الإضاءة الداخلية والخارجية واختيار ألوان دهانات الجدران بما يتفق مع أحدث أساليب العرض المتحفي.

وأضافت أن المتحف يتكون من بدروم يضم عددا من القطع الأثرية تستعرض الفكر الديني عند قدماء المصريين وفكرة البعث والخلود، وكذلك عبادة الحج في العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية.

أما الدور الأرضي يضم تماثيل وقطع أثرية لملوك الأسرتين الأولي والثانية، وكذلك قطع اثرية معظمها من نتاج الحفائر الأثرية بالمحافظة وبعضها تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير وجاير اندرسون والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي، لتحكي تاريخ المحافظة منذ أقدم العصور وخاصة عصر الأسرتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى التطرق للتراث الشعبي بالمحافظة وإلقاء الضوء علي عادات وتقاليد الأسرة بها وكذلك بعض الصناعات التي اشتهرت بها المحافظة ومنها صناعة النسيج بمدينة أخميم.

يذكر أن فكرة إنشاء متحف سوهاج القومي بدأت في عام 1993 ثم توقف بعد ذلك لأمور هندسية وفنية واستأنف العمل به من جديد في عام 2006 وتوقف مرة أخرى بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وفى عام 2015 تم البدء في دراسة المشروع مرة أخرى و بدأت المقايسات واستأنف العمل فعليا بِه عام 2016.
الآثار تعيد إحياء متحف سوهاج القومي بعد توقف 22 عاما .. صور
الآثار تعيد إحياء متحف سوهاج القومي بعد توقف 22 عاما .. صور
الآثار تعيد إحياء متحف سوهاج القومي بعد توقف 22 عاما .. صور
الآثار تعيد إحياء متحف سوهاج القومي بعد توقف 22 عاما .. صور
الآثار تعيد إحياء متحف سوهاج القومي بعد توقف 22 عاما .. صور

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