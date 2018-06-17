المصطافون: بحر مطروح يضم أفضل شواطئ في العالم .. فيديو

أشاد عدد من مصطافى ورواد الشواطئ بأعمال التطوير التى تمت بكورنيش مدينة مرسى مطروح بالإضافة إلى الطبيعة الساحرة والمياه الفيروزية التي تتميز بها مطروح.





وأكدت مى محمود من القاهرة، أن مصيف مطروح هذا العام مختلف عن الأعوام الماضية وهناك تطوير فى الكورنيش وفى شارع الاسكندرية وظهرت اللمسات الجمالية على المدينة.





وقالت سمر على من الإسكندرية إن مصيف مطروح هو المصيف المفضل لها فهى تحرص واسرتها على قضاء أسبوع فى كل صيف به للاستمتاع بالمياة الصافية والرمال البيضاء والطبيعة الساحرة خاصة منطقة عجيبة.





وأشاد سيد عبد الرحمن من القاهرة بالإضاءة الموجود بالشوارع من بلدورات مضيئة واعمدة خاصة الكورنيش وشارع اسكندرية بالإضافة إلى نظافة الشواطئ والكورنيش .





وقال يوسف رحيم إن مياه بحر مطروح لا يعلى عليها فهى تعد افضل مياه فى مصر بل فى العالم والتى يتمنى أن تستغل أكثر لجذب السياحة الأجنبية.