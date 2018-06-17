ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

المصطافون: بحر مطروح يضم أفضل شواطئ في العالم .. فيديو

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:42 م
صدى البلد
نور محمود
أشاد عدد من مصطافى ورواد الشواطئ بأعمال التطوير التى تمت بكورنيش مدينة مرسى مطروح بالإضافة إلى الطبيعة الساحرة والمياه الفيروزية التي تتميز بها مطروح.

وأكدت مى محمود من القاهرة، أن مصيف مطروح هذا العام مختلف عن الأعوام الماضية وهناك تطوير فى الكورنيش وفى شارع الاسكندرية وظهرت اللمسات الجمالية على المدينة.

وقالت سمر على من الإسكندرية إن مصيف مطروح هو المصيف المفضل لها فهى تحرص واسرتها على قضاء أسبوع فى كل صيف به للاستمتاع بالمياة الصافية والرمال البيضاء والطبيعة الساحرة خاصة منطقة عجيبة.

وأشاد سيد عبد الرحمن من القاهرة بالإضاءة الموجود بالشوارع من بلدورات مضيئة واعمدة خاصة الكورنيش وشارع اسكندرية  بالإضافة إلى نظافة الشواطئ والكورنيش .

وقال يوسف رحيم إن مياه بحر مطروح لا يعلى عليها فهى تعد افضل مياه فى مصر بل فى العالم والتى يتمنى أن تستغل أكثر لجذب السياحة الأجنبية.

ترشيحاتنا

نقل آمال فريد إلى مستشفى المعلمين بعد تدهور حالتها الصحية

منتخب المكسيك يسقط ألمانيا حامل اللقب بهدف في المونديال.. فيديو وصور

بث مباشر HD كورة لايف مباراة ألمانيا والمكسيك اليوم 16-6-2018 يلا شوت

الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوستاريكا وصربيا الشوط الثانى

راكب يقتل سائق تاكسي بسبب الخلاف على الأجرة بالدقهلية

نجوم الفن يشاركون في صلاة الجنازة على ماهر عصام .. فيديو وصور

حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء أيام رمضان .. فيديو

غياب نجم المنتخب الروسي عن لقاء مصر

يوتيوب مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر الان لجميع السرعات

المصري يوافق على بيع محمد حمدي للاسيوطي مقابل 1.5 مليون دولار

أحمد حسن يشيد بلاعب البرتغال لهذا السبب

كوستاريكا ضد صربيا .. خناقة شوارع بين لاعب ومدرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي

50 صورة مثيرة ترصد هزيمة ألمانيا ضد المكسيك

شاهد.. احتفالات المصريين بأيام العيد تحت درجة حرارة 40 مئوية

رش المقابر بماء الورد طقوس زيارة المتوفين في العيد بالإسماعيلية

شاهد..زيدان يقضي عطلته برفقة زوجته ويؤجل حسم ملف التدريب

فيديو

يوتيوب مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر الان لجميع السرعات
بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة البرازيل وسويسرا الان مباشر الاسطورة الان
لعنة حامل اللقب تطارد ألمانيا فى نهائيات المونديال ..فيديو وصور
أول تعليق من أنغام بعد حفلها الغنائي في السعودية.. فيديو
بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة البرازيل وسويسرا مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟