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ديني

الإفتاء: تهنئة الناس ومودتهم في العيد يجعلك في صلة بالله تعالى

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:00 م
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن النفس تميل إلى الشيء لكماله وجماله، فإذا علمت أن الكمال الحقيقيَّ ليس إلا لله، وأن كل ما تراه كمالًا من نفسك أو غيرك فهو من الله وبالله وإلى الله؛ لم يكن حبك إلا له ولا ترغب في قرب غيره.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الله تعالى جعل الاتباع والتسليم من علامات الحب الصادق؛ فالمحب لا يخالف محبوبه لا بقلبه ولا بدنه، فقال تعالى: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي » الآية 31 من سورة آل عمران.

وأضافت أن المحب يلزم محبوبَه، ولا يملُّ من ذِكره حتى إنه ينهض من نومه للقائه؛ لأن قلبه قد امتلأ بالمحبة فلا مكان فيه لغير من أحب، فقال تعالى: «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا» الآية 16 من سورة السجدة، منوهة بأن الحُبُّ للروح كالحَبِّ للبدن؛ فكما أنَّ الطعامَ قوام الأبدانِ، فالحبُّ قوام القلوب والجِنان، به ينمو ويزدهر، حتى يصيرَ ذِكر المحبوبِ طمأنة للقلوب.

واستشهدت بما قال تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» الآية 28 من سورة الرعد، منبهة إلى أن التَّحية والمحبة، والتَّهنِئة والمودَّة بين الناس، يجعل المرء في يوم العيد في صلة بربه عن طريق العبادة، وصلة بالناس عن طريق التعاون والتراحم والإخاء.

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