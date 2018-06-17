راكب يقتل سائق تاكسي بسبب الخلاف على الأجرة بالدقهلية

لقي سائق تاكسى مصرعه طعنا بمطواة على يد راكب بمنطقة سندوب بالدقهلية بسبب خلاف بينهما على الأجرة.



تلقى اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية اخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ الى العقيد حسام الجداوي مأمور قسم شرطة أول المنصورة بمصرع سائق تاكسي اثر تلقيه طعنة نافذة بمنطقة سندوب.



وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد حمدي الطنبولي رئيس مباحث قسم اول المنصورة لمكان البلاغ وبالفحص تبين انه اثناء استقلال خالد. ال. ال 18 عاما مع المجني عليه مصطفى . ال . ح سائق تاكسى ومقيم شارع عبد السلام عارف بالمنصورة من موقف طلخا الجديد متوجها لسندوب اختلف الراكب مع السائق بعد ان اصر الاول على دفع 30 جنيها، فيما طلب السائق 60 جنيها، فنشبت بينهما مشادة قام على اثرها الراكب بطعن السائق بمطواة .



فيما تم نقل الجثمان الى مستشفي المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.