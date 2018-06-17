ليلة هنا وسرور يواصل المنافسة على قمة إيرادات موسم العيد

استطاع فيلم ليلة هنا وسرور تأكيد تواجده القوي في موسم عيد الفطر المبارك واحتل المركز الثاني في السباق حتى الآن بعد منافسة قوية مع الفيلم صاحب المركز الأول حرب كرموز.





الفيلم حقق أول أيام عرضه في وقفة عيد الفطر المبارك إيرادات بلغت 333 ألف جنيه وحقق أول أيام العيد ايرادات بلغت 2 مليون و718 ألف جنيه رغم كونه يوم مباراة مصر والاوروجواي في كأس العالم وحقق ثاني ايام العيد 4 ملايين و104 آلاف جنيه أي أنه يزيد بنسبة مستمرة تقترب من60 بالمئة .





على صعيد آخر استطاع الفيلم تحقيق نجاحا كبيرا في الخليج والأردن ولبنان والمغرب وهي الدول التي يعرض بها الفيلم بالتزامن مع عرضه المصري.



