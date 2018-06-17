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كأس العالم

بعد السيجار .. مارادونا يتهم بالعنصرية بسبب هذا التصرف

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:51 م
مارادونا يدخن السيجار
مارادونا يدخن السيجار في مباراة الأرجنتين وأيسلندا
حسام رضوان
بعدما أثار الجدل حوله بسبب تدخينه "السيجار" في المدرجات ومخالفة حظر التدخين في ملاعب كأس العالم روسيا 2018، عاد النجم الأرجنتيني المشاغب، دييجو أرماندو مارادونا، ليجلب لنسفه المزيد من الانتقادات عن طريق لفتة غير موفقة جعلته متهما بالعنصرية.

فبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، غردت جاكي أوتلي مذيعة قناة "آي تي في" عبر حسابها على موقع "تويتر" بعد أن شاهدت الواقعة، حيث أعربت عن صدمتها لما رأته.

قالت "إن بعض المشجعين في كوريا الجنوبية صاحوا (دييجو) واضطر لأن يبتسم لهم ملوحا بيده يقبلهم".

وأضافت أنه سحب عينيه بيده لتبدوان ضيقتين، في لفتة عنصرية أصابت الجميع بالذهول.

لكن رد مارادونا جاء مقللا من شأن هذه الحركة وأصر أن وسائل الإعلام تتطلع إلى ابتكار قصة من لا شئ.

وكتب عبر حسابه على موقع "فيس بوك" قائلا "أتفهم أفضل من أي شخص، في كأس العالم يبحث الناس عن أخبار في كل مكان لكني أريد أن أكون واضحا في هذا، اليوم ، في الملعب ، بين العديد من مظاهر المودة من الناس ، أصبت بصدمة من مجموعة من الناس حول أحد المشجعين الذين قاموا بتصويرنا".

وتابع "رأيت فتى آسيوي يرتدي تي شيرت الأرجنتين. أنا ، من بعيد ، حاولت أن أخبرهم كم كان لطيفا بالنسبة لي حتى أن الآسيويين يهللون لنا، وهذا كل شيء ، يا شباب ، هيا"



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