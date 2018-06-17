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منوعات

قضية في المحاكم منذ أشهر والمتهم دونالد ترامب.. والسبب ممثلة

الأحد 17/يونيو/2018 - 08:03 م
ترامب و دانيلز
ترامب و دانيلز
محمد علي
لم يوافق قاض في نيويورك طلب مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إصدار أمر قضائي لمنع محامي ممثلة الأفلام ستورمي دانيالز من التحدث في الإعلام، في قضية مستمرة منذ أشهر.

وطلب كوهين الذي تلاحقه الممثلة التي تؤكد أن ترامب أقام معها علاقة من محكمة لوس أنجلوس إجبار مايكل أفيناتي محامي دانيالز على التوقف عن إجراء مقابلات حول موضوعه وشكوى دانيالز.

واعتبر القاضي صموئيل جيمس أوتيرو، أن كوهين لم يعط دليلا على أن أفيناتي سيتسبب له بـ"ضرر لا يمكن إصلاحه" إذا استمرّ في مداخلاته المتكررة في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعية.

قضية في المحاكم منذ أشهر والمتهم دونالد ترامب.. والسبب ممثلة
قضية في المحاكم منذ أشهر والمتهم دونالد ترامب.. والسبب ممثلة

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