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كأس العالم

رسالة نارية من عمرو أديب لـ منتخب مصر بعد هزيمة ألمانيا أمام المكسيك

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:45 م
عمرو أديب
عمرو أديب
الديب ابوعلى
علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة منتخب ألمانيا من المكسيك بهدف دون رد فى افتتاح مبارياتهما بنهائيات كأس العالم روسيا 2018، وكذا علي إهدار البرغوث الارجنتيني ليونيل ميسي لركلة جزاء بالمباراة التي جمعت منتخب بلاده بأيسلندا أمس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا المنتخبين.

وكتب "أديب" عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "ماشفتش حظ اسود زي حظ الالمان النهاردة، وطبعا فيه الحظ الاسود بتاع ميسي امبارح لما ضيع ضربة الجزاء".

وتابع "أديب" قائلا: "ما علينا احنا ربنا يكرمنا وناخد شوية من حظ المكسيك ونظبط الروس على ارضهم ووسط جمهورهم، الخلاصة كل الامانى والاغانى ممكنة، البركة في المنتخب، وربنا معاك يا صلاح ويثبتك يا شناوي".

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