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منوعات

مُسن أُسترالي يخرج حيا بعد دفنه أسفل طريق مزدحم لمدة 3 أيام

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:47 ص
مُسن أُسترالي يخرج
مُسن أُسترالي يخرج حيا بعد دفنه أسفل طريق مزدحم لمدة 3 أيام
رويترز
خرج فنان أداء أُسترالي حيا يوم الأحد بعد ثلاثة أيام من دفنه في حاوية فولاذية أسفل طريق مزدحم في إطار مهرجان ما يسمى بالفنون المظلمة.

ودُفن مايك بار، الذي يبلغ من العمر 73 عاما، في حاوية شحن صغيرة في وقت متأخر من يوم الخميس ، ورُدم الطريق فوقه.

وتم ضخ الأُكسجين في الحاوية وكان لدى بار القدرة على الوصول إلى الماء وقراءة مواد وكتابتها. وكان لديه أيضا سخانا وزرا للاستغاثة في حالة حدوث أي شيء خاطئ ولكن بلا طعام. وكان لديه دلوا للاستخدام الصحي.

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