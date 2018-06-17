ضبط 1300 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام بأسيوط

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على تكثيف حملات الطب البيطرى على المجازر والأسواق والمحلات للتفتيش على اللحوم والمنتجات الغذائية مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة لشن تلك الحملات للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للإستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك الذي يزداد فيه الإقبال على المنتجات والسلع المختلفة.





وقال محمد بخيت مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط إنه تم تكثيف حملات الطب البيطري بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والرقابة التجارية والرقابة الإدارية على المجازر والأسواق بناءًا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مؤكدًا على مواصلة المرور والتفتيش على عدد من الثلاجات والمنافذ ومحال السوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم المجمدة والدواجن فضلًا عن عدد من المنشأت والأماكن التي تقوم بتقديم وجبات من اللحوم والدواجن خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك.



