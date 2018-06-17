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حوادث

ضبط 1300 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام بأسيوط

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:57 م
المهندس ياسر الدسوقي
المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط
إيهاب عمر
شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على تكثيف حملات الطب البيطرى على المجازر والأسواق والمحلات للتفتيش على اللحوم والمنتجات الغذائية مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة لشن تلك الحملات للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للإستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك الذي يزداد فيه الإقبال على المنتجات والسلع المختلفة.

وقال محمد بخيت مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط إنه تم تكثيف حملات الطب البيطري بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والرقابة التجارية والرقابة الإدارية على المجازر والأسواق بناءًا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مؤكدًا على مواصلة المرور والتفتيش على عدد من الثلاجات والمنافذ ومحال السوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم المجمدة والدواجن فضلًا عن عدد من المنشأت والأماكن التي تقوم بتقديم وجبات من اللحوم والدواجن خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم الإشتراك في 25 حملة تموينية ما أسفر عن تحرير 39 مخالفة تموينية تم خلالها ضبط 733.5كيلو لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي فضلًا عن ضبط 600.5 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و25 كيلو أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي مضيفًا إنه تم خلال الشهر الماضي المرور على 21مجزر آلي بالمحافظة ومتابعة أعمالها حيث تم ذبح (6497ذبيحة و23 ألف دجاجة) بمجازر المحافظة بالإضافة إلى الكشف على ( 4537.5 كيلو لحوم بلدية ومجمدة و5225 دجاج مجمدة و23 كيلو أسماك) كتوريدات للمستشفيات والمدارس والسجون من اللحوم والدواجن والأسماك للإطمئنان على صلاحيتها.

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