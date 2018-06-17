شاهد.. كأنها قطار.. اللافا في هاواي تتدفق بسرعة عالية للغاية

كأنها قطار يسير بشكل سريع، ظهرت اللافا المنطلقة من بركان كيلوا في جزيرة هاواي وهي تتحرك بسرعة شديدة.



ونشرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية فيديو يظهر اللافا تتحرك بسرعة عالية للغاية في بحر من المواد المنصهرة متجهة إلى البحر.







وبحسب الشبكة فإن اللافا تغطي 9 أميال مربعة منذ انطلاق البركان في مايو الماضي.



وتشهد الجزيرة منذ الشهر الماضي انفجارا بركانيا ضخما، أجبر السلطات على إخلاء الجزء الأكبر من أهاليها، كما هجر المزارعون أراضيهم.

