الاحتلال الإسرائيلي يقصف ثلاثة مواقع في غزة

قصفت طائرات استطلاع إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ثلاثة مواقع في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من عملية قصف رابعة كانت موجهة لمجموعة مواطنين من مطلقي الطائرات الورقية.



وقالت مصادر فلسطينية، في تصريح، إن طائرات استطلاع إسرائيلية، نفذت مساء اليوم، غارات على موقعين للمقاومة الفلسطينية، ومجموعة شبان شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة.



وأطلقت طائرات الاحتلال ثلاثة صواريخ على موقع "مقبولة" التابع لكتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، شرق مخيم البريج إلى الشرق من وسط قطاع غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال بصاروخ واحد على الأقل نقطة رصد للمقاومة في ذات المنطقة.



وسبق ذلك أن أطلقت طائرات الاحتلال صاروخا تحذيريا نحو مجموعة من الشبان الذين يطلقون طائرات ورقية في تلك المنطقة دون أن يتسبب بأي إصابات.