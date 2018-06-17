ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف ثلاثة مواقع في غزة

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:02 م
صدى البلد
أ ش أ
قصفت طائرات استطلاع إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ثلاثة مواقع في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من عملية قصف رابعة كانت موجهة لمجموعة مواطنين من مطلقي الطائرات الورقية.

وقالت مصادر فلسطينية، في تصريح، إن طائرات استطلاع إسرائيلية، نفذت مساء اليوم، غارات على موقعين للمقاومة الفلسطينية، ومجموعة شبان شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال ثلاثة صواريخ على موقع "مقبولة" التابع لكتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، شرق مخيم البريج إلى الشرق من وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال بصاروخ واحد على الأقل نقطة رصد للمقاومة في ذات المنطقة.

وسبق ذلك أن أطلقت طائرات الاحتلال صاروخا تحذيريا نحو مجموعة من الشبان الذين يطلقون طائرات ورقية في تلك المنطقة دون أن يتسبب بأي إصابات.

ترشيحاتنا

منتخب المكسيك يسقط ألمانيا حامل اللقب بهدف في المونديال.. فيديو وصور

بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

ألمانيا ضد المكسيك.. رقم سلبي جديد لـ المانشافت بعد الهزيمة

ألمانيا ضد المكسيك .. طوني خليفة يمدح ليون ويدعو للبرازيل

الإعلام الروسي: محمد صلاح جاهز.. وموقف محرج لمشجع اسكندراني في موسكو

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام سويسرا بالمونديال

الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوستاريكا وصربيا الشوط الثانى

مخرج مصري يعرض فيلما في تل أبيب لتشويه صورة الشرطة المصرية

راكب يقتل سائق تاكسي بسبب الخلاف على الأجرة بالدقهلية

مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر على beIN SPORTS - مباريات اليوم بث حي ومباشر

الآن.. بث حي ومباشر لمباراة ألمانيا والمكسيك الشوط الثاني

نقل آمال فريد إلى مستشفى المعلمين بعد تدهور حالتها الصحية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلونات بالقصات الكلاسيكية موضة صيف 2018.. صور

مدحت العدل وجلال إبراهيم فى عزاء والدة عبد الحليم علي .. صور

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي

50 صورة مثيرة ترصد هزيمة ألمانيا ضد المكسيك

شاهد.. احتفالات المصريين بأيام العيد تحت درجة حرارة 40 مئوية

فيديو

البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو
كمال اليوسف يطرح أغنية يا جمال العيد.. فيديو
180 مليون دولار إيرادات فيلم Incredibles 2
يوتيوب مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر الان لجميع السرعات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟