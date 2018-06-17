بنطلونات بالقصات الكلاسيكية موضة صيف 2018.. صور

انتشرت مؤخرا البنطلونات بالقصات الكلاسيكية والحزام القماش، والذي يحمل شكل الفيونكة وهى ملائمة للمناسبات، وايضا للخروجات العملية، ويمكن أن تتناسب مع المقابلات الرسمية في العمل.



وتعطي هذا النوع من البنطلونات إطلالة رائعة ومختلفة عند ارتدائها، بالإضافة إلى انها منا لموضة الصيف هذا العام، فهي تحمل ألوان جميلة، ومختلفة، فأكثر الألوان رواجا هي اللون الأبيض والروز، والأخضر، والأزرق، والأسود، والكحلي ويمكن لهذا النوع من البنطلونات أن يخفي معالم زيادة الوزن في منطقة البطن، ويعطي شكلا متميزا.



ويمكن ان ترتدي هذه البنطلونات مع بلوزات بيضات او منقطة باللون الاسود والابيض، او يمكن ان ترتديه مع توب بسيط، او حتى مع clutch وكعب عالي في المناسبات البسيطة، وسوف نضمن لك الظهرو بإطلالة جميلة ومختلفة على الإطلاق.



وإليكم صور لأبرز موديلات البنطولنات بالقصات الكلاسيكية، وبالوان عصرية ومختلفة موضة صيف 2018